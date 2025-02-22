ЕС видит часть замороженных активов РФ как залог для Международной комиссии по претензиям

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Европейский Союз ужесточает усилия по использованию замороженных российских активов для финансирования компенсаций Украине. В настоящее время ЕС ищет способы изъять часть замороженных $280 российских активов для финансирования Украины. Одним из ключевых вариантов, который сейчас активно обсуждается, является использование этих средств в качестве залога для будущей Международной комиссии по претензиям, которая будет оценивать ущерб, нанесенный войной, и определять суммы компенсаций. Об этом сообщает Bloomberg.

На этой неделе Брюссель проинформировал послов ЕС о намерении начать 24 марта официальные переговоры о создании этой комиссии. Ожидается, что вопрос будет вынесен на обсуждение уже в понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС.

Как будет работать Международная комиссия по претензиям

Как отмечается в сообщении Европейской комиссии от 4 февраля, новый орган будет отвечать за рассмотрение, оценку и принятие решений по компенсационным претензиям, зарегистрированным в Реестре ущерба. Реестр уже фиксирует экономические потери, разрушения и ранения, вызванные российской агрессией против Украины.

"Создание комиссии станет важным шагом на пути к выплате компенсаций жертвам войны. Она будет основываться на работе Реестра ущерба и играть ключевую роль в процессе возмещения", – говорится в заявлении Еврокомиссии.

По данным источников Bloomberg, среди вариантов использования российских активов обсуждается механизм, по которому средства будут использованы в качестве залогового обеспечения будущих компенсаций. Это означает, что если Москва откажется выполнять свои обязательства по возмещению ущерба, активы могут быть конфискованы в полном объеме.

Противостояние внутри ЕС и экономические риски

Санкции ЕС, США и G7 уже привели к замораживанию около $280 млрд российских государственных активов, из которых основная часть находится в бельгийском клиринговом центре Euroclear. Отдельно заблокировано еще $58 млрд активов российских олигархов, в частности недвижимость, яхты и самолеты.

Несмотря на значительную поддержку инициативы, вопрос о полной конфискации российских активов остается спорным. Страны, такие как Германия и Франция, выражают обеспокоенность по поводу юридических последствий такого шага и его влияния на международную финансовую стабильность.

Европейский центральный банк также предостерегает, что изъятие активов может подорвать доверие к европейским финансовым учреждениям и статус евро как международной резервной валюты.

Окончательные решения по использованию российских активов будут приниматься после стартующих в марте переговоров. В то же врем, страны G7 уже используют доходы от замороженных активов для обеспечения кредита Украине на $50 млрд.

После того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, США и другие страны запретили трансакции с российским Центробанком и Министерством финансов, заблокировав $300-350 млрд суверенных российских активов. Заблокированные активы – это преимущественно европейские, американские и британские государственные облигации, хранящиеся в европейском депозитарии ценных бумаг.