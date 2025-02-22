ЄС розглядає частину заморожених активів РФ як заставу для Міжнародної комісії з претензій

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Європейський Союз посилює зусилля щодо використання заморожених російських активів для фінансування компенсацій Україні. Наразі ЄС шукає способи вилучити частину заморожених €280 млрд російських активів для фінансування України. Одним із ключових варіантів, який нині активно обговорюється, є використання цих коштів як застави для майбутньої Міжнародної комісії з претензій, яка оцінюватиме збитки, завдані війною, і визначатиме суми компенсацій. Про це інформує Bloomberg.

Цього тижня Брюссель поінформував послів ЄС про намір розпочати 24 березня офіційні переговори щодо створення цієї комісії. Очікується, що питання буде винесене на обговорення вже в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Як працюватиме Міжнародна комісія з претензій

Як зазначається у повідомленні Європейської комісії від 4 лютого, новий орган відповідатиме за розгляд, оцінку та ухвалення рішень щодо компенсаційних претензій, зареєстрованих у Реєстрі збитків. Реєстр вже фіксує економічні втрати, руйнування та поранення, спричинені російською агресією проти України.

"Створення комісії стане важливим кроком на шляху до виплати компенсацій жертвам війни. Вона ґрунтуватиметься на роботі Реєстру збитків і відіграватиме ключову роль у процесі відшкодування", – йдеться у заяві Єврокомісії.

За даними джерел Bloomberg, серед варіантів використання російських активів обговорюється механізм, за яким кошти будуть використані як заставне забезпечення майбутніх компенсацій. Це означає, що якщо Москва відмовиться виконувати свої зобов’язання щодо відшкодування збитків, активи можуть бути конфісковані в повному обсязі.

Протистояння всередині ЄС та економічні ризики

Санкції ЄС, США та G7 вже призвели до замороження близько $280 млрд російських державних активів, з яких основна частина перебуває у бельгійському кліринговому центрі Euroclear. Окремо заблоковано ще $58 млрд активів російських олігархів, включно з нерухомістю, яхтами та літаками.

Попри значну підтримку ініціативи, питання повної конфіскації російських активів залишається спірним. Країни, зокрема Німеччина та Франція, висловлюють занепокоєння щодо юридичних наслідків такого кроку та його впливу на міжнародну фінансову стабільність.

Європейський центральний банк також застерігає, що вилучення активів може підірвати довіру до європейських фінансових установ та статус євро як міжнародної резервної валюти.

Остаточні рішення щодо використання російських активів ухвалюватимуться після переговорів, які стартують у березні. Водночас країни G7 вже використовують прибутки від заморожених активів для забезпечення кредиту Україні на $50 млрд.

Після того як Росія почала повномасштабну війну проти України, США та інші країни заборонили трансакції з російським Центробанком і Міністерством фінансів, заблокувавши $300-350 млрд суверенних російських активів. Заблоковані активи – це переважно європейські, американські та британські державні облігації, що зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.