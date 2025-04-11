Reuters: Росіяни почали отримувати виплати за замороженими активами через Citibank

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Клієнти російського підрозділу американського банку Citibank почали отримувати купонні виплати за цінними паперами, замороженими в Європі західними санкціями. Про це повідомили російські юридичні компанії, посилаючись на своїх клієнтів, пише Reuters.

Йдеться лише про грошові перекази – самі цінні папери залишаються недоступними. Виплати почали надходити з вечора 9 квітня, і поки що це стосується лише клієнтів Citi в Росії.

Фірма Wealth IQ заявила, що виплати надходять тим клієнтам, які раніше розкрили свої персональні дані на запит банку. Деякі з них вже отримали гроші повністю, пише The Moscow Times.

Юристи компанії Delcredere додали, що отримали кілька дозволів від Міністерства фінансів Бельгії на виведення заблокованих коштів клієнтів.

За їхніми словами, бельгійський регулятор спростив процедуру: тепер достатньо листа на електронну пошту з підтвердженням відсутності обмежень – раніше для цього потрібна була окрема ліцензія.

Зміна в підході регулятора може бути пов’язана з тим, що Citibank сам не перебуває під санкціями та має прямий рахунок у європейському депозитарії Euroclear, на відміну від більшості інших російських банків, зазначили у банку Sinara.

Західні санкції, введені у червні 2022 року проти Національного розрахункового депозитарію Росії (НРД) у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україні, призвели до замороження активів російських інвесторів в європейських депозитаріях Euroclear і Clearstream.

Близько $300 млрд суверенних російських активів були заморожені санкціями, мільйони приватних інвесторів також постраждали.