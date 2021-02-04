Послы Большой семерки приветствуют конструктивное взаимодействие Украины с МВФ

Послы стран Большой семерки (G7) провели встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгманом. Об этом представительство G7 сообщило в Twitter.

Дипломаты заявили, что крепкие антикоррупционные институты и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины.

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"Послы G7 имели полезный разговор с постпредом МВФ в Украине. Они поздравили конструктивное взаимодействие Украины с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институты и комплексная судебная реформа является основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств", – говорится в сообщении.

11 января 2021 года миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.

2 февраля глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что Украина ожидает в 2021 году получить от Международного валютного фонда $2,2 млрд в виде трех траншей.

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Наталия Софиенко

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