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Послы Большой семерки приветствуют конструктивное взаимодействие Украины с МВФ

04.02.2021, 08:15
Послы Большой семерки приветствуют конструктивное взаимодействие Украины с МВФ - Фото
Международный валютный фонд (Фото: Jim Lo Scalzo/ЕРА)

Послы стран Большой семерки (G7) провели встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгманом. Об этом представительство G7 сообщило в Twitter.

Дипломаты заявили, что крепкие антикоррупционные институты и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины.

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"Послы G7 имели полезный разговор с постпредом МВФ в Украине. Они поздравили конструктивное взаимодействие Украины с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институты и комплексная судебная реформа является основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств", – говорится в сообщении.

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Наталия Софиенко
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МВФ g7 большая семерка Йоста Люнгман

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