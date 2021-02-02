Украина ожидает от МВФ $2,2 млрд в 2021 году – глава НБУ
Украина ожидает в 2021 году получить от Международного валютного фонда $2,2 млрд в виде трех траншей. Об этом заявил в интервью Reuters глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
"Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд SDR (Special Drawing Rights) каждый, на общую сумму около $2,2 млрд в этом году, а остальные деньги – в 2022 году", – сказал Шевченко.
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Он также отметил, что работа миссии МВФ в Украине продолжается. "По результатам этой недели станет яснее, какие договоренности мы достигаем", – сказал Шевченко.
Глава НБУ подчеркнул, что банк выполняет свои обязательства перед МВФ, не обращая внимания на опасения по поводу независимости центрального банка, которые были особо отмечены в прошлом году, когда его предшественник Яков Смолий ушел в отставку.
Шевченко также сказал, что парламенту, возможно, потребуется принять некоторые законопроекты в качестве условий для дополнительных займов, не уточняя, какие именно.
- 11 января 2021 года миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу.
- 14 января Кабинет министров Украины обсудил с МВФ намерение правительства регулировать цены на газ для населения.
- 15 января министр финансов Сергей Марчекно сообщил, что в 2021 году Украина готова погасить рекордные долговые обязательства: для этого необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом.
- 28 января инвестбанк J.P. Morgan опубликовал доклад, в котором прогнозирует, что Украина получит $1,4 млрд транша от МВФ во втором квартале 2021 года, либо два транша по $0,7 млрд – во втором и третьем кварталах или заключение соглашения о новой программе. Об этом говорится в отчете J.P. Morgan.
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