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Украина ожидает от МВФ $2,2 млрд в 2021 году – глава НБУ

02.02.2021, 12:06
Украина ожидает от МВФ $2,2 млрд в 2021 году – глава НБУ - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Украина ожидает в 2021 году получить от Международного валютного фонда $2,2 млрд в виде трех траншей. Об этом заявил в интервью Reuters глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд SDR (Special Drawing Rights) каждый, на общую сумму около $2,2 млрд в этом году, а остальные деньги – в 2022 году", – сказал Шевченко.

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Он также отметил, что работа миссии МВФ в Украине продолжается. "По результатам этой недели станет яснее, какие договоренности мы достигаем", – сказал Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, что банк выполняет свои обязательства перед МВФ, не обращая внимания на опасения по поводу независимости центрального банка, которые были особо отмечены в прошлом году, когда его предшественник Яков Смолий ушел в отставку.

Шевченко также сказал, что парламенту, возможно, потребуется принять некоторые законопроекты в качестве условий для дополнительных займов, не уточняя, какие именно.

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR)— это международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году. Сейчас SDR играют роль расчетной денежной единицы МВФ и других финансовых организаций. Стоимость SDR пересчитывается ежедневно на основе обменных курсов пяти основных валют Фонда — доллара США, евро, японской иены, фунта стерлингов и китайского юаня. По состоянию на 2 февраля 2021 года 1 SDR равен примерно 1,44 доллара США.

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Наталия Софиенко
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