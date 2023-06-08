Пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС выплатят компенсации

Президент Владимир Зеленский поручил организовать подсчет ущерба и выделить средства на выплату компенсаций украинцам, пострадавшим от последствий разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом он заявил во время совещания в рамках визита в Херсон, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, глава государства поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонской области.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Министр внутренних дел, начальник штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко во время совещания заверил, что уже определена задача обеспечения пострадавшего населения водой и электроэнергией, преодоления возможных санитарно-эпидемических угроз, а также эвакуационных мероприятий.

По его словам, для вывоза людей подготовлены железнодорожный и автомобильный транспорт, жители подтопленных населенных пунктов обеспечены продуктами питания в полном объеме.