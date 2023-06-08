Постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС виплатять компенсації

Президент Володимир Зеленський доручив організувати підрахунок збитків та виділити кошти на виплату компенсацій українцям, які постраждали від наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС. Про це він заявив під час наради в межах візиту до Херсона, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Крім того, глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

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Міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко під час наради запевнив, що вже визначено завдання стосовно забезпечення постраждалого населення водою та електроенергією, подолання можливих санітарно-епідемічних загроз, а також щодо евакуаційних заходів.

За його словами, для вивезення людей підготовлено залізничний та автомобільний транспорт, жителі підтоплених населених пунктів забезпечені харчовими продуктами у повному обсязі.