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Постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС виплатять компенсації

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 14:56
Постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС виплатять компенсації - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив організувати підрахунок збитків та виділити кошти на виплату компенсацій українцям, які постраждали від наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС. Про це він заявив під час наради в межах візиту до Херсона, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Крім того, глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини. 

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Міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко під час наради запевнив, що вже визначено завдання стосовно забезпечення постраждалого населення водою та електроенергією, подолання можливих санітарно-епідемічних загроз, а також щодо евакуаційних заходів.

За його словами, для вивезення людей підготовлено залізничний та автомобільний транспорт, жителі підтоплених населених пунктів забезпечені харчовими продуктами у повному обсязі. 

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
  • На підтоплених територіях Херсонщини триває евакуація: підтоплено 20 населених пунктів, евакуйовано 1995 осіб.
  • 8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.
Наталія Софієнко
Володимир Зеленськийкомпенсаціїкаховська гес
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