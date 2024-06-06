Правительства стран ЕС заработали 130 млн евро на отказах в выдаче шенгенских виз

С 11 июня плата за подачу заявления на визу для поездки в ЕС вырастет

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Правительства стран Евросоюза в прошлом году заработали 130 млн евро на отказах в выдаче виз по сравнению с 105 млн евро в 2022 году. Об этом говорится в анализе, опубликованном EUobserver.

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В 2024 году сумма так называемых "возвратных денежных переводов", вероятно, возрастет, поскольку 11 июня плата за подачу заявления на визу для поездки в ЕС увеличится с 80 до 90 евро для взрослых.

Тем временем Великобритания собрала 44 млн фунтов стерлингов (50 млн евро) в виде отказов в выдаче виз.

Взносы не подлежат возврату вне зависимости от результата рассмотрения визовой заявки.

На страны Африки и Азии приходится 90% расходов, связанных с отказами в выдаче шенгенских виз.

Данные показывают, что процент отказов в краткосрочных гостевых визах в Европу и Великобританию выше в странах с низким и средним уровнем дохода. В частности, непропорционально сильно пострадали африканские страны: в Гане, Сенегале и Нигерии процент отказов составляет 40-50%.

Наибольшее количество заявлений на получение визы в ЕС поступает из Марокко и Алжира.

В 2024 году Евросоюз решил поднять цены на шенгенские визы, решение объяснили инфляцией. 22 мая решение опубликовали в официальном журнале ЕС.

24 мая Совет ЕС одобрил обновленный Шенгенский кодекс о границах, регулирующий управление внутренними и внешними границами, а также правила пограничного контроля людей, пересекающих внешние границы ЕС.