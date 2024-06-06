Уряди країн ЄС заробили 130 млн євро на відмовах у видаванні шенгенських віз

З 11 червня плата за подання заяви на візу для поїздки до ЄС зросте

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Уряди країн Євросоюзу торік заробили 130 млн євро на відмовах у видаванні віз проти 105 млн євро у 2022 році. Про це йдеться в аналізі, опублікованому EUobserver.

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У 2024 році сума так званих "зворотних грошових переказів", ймовірно, зросте, оскільки 11 червня плата за подання заяви на візу для поїздки до ЄС збільшиться з 80 до 90 євро для дорослих.

Тим часом Велика Британія зібрала 44 млн фунтів стерлінгів (50 млн євро) у вигляді відмов у видаванні віз.

Внески не підлягають поверненню, незалежно від результату розгляду візової заявки.

На країни Африки та Азії припадає 90% витрат, пов'язаних із відмовами у видаванні шенгенських віз.

Дані показують, що відсоток відмов у короткострокових гостьових візах до Європи та Великої Британії вищий у країнах із низьким та середнім рівнем доходу. Зокрема, непропорційно сильно постраждали африканські країни: у Гані, Сенегалі та Нігерії відсоток відмов сягає 40-50%.

Найбільша кількість заяв на отримання візи до ЄС надходить із Марокко та Алжиру.

У 2024 році Євросоюз вирішив підвищити ціни на шенгенські візи, рішення пояснили інфляцією. 22 травня рішення опублікували в офіційному журналі ЄС.

24 травня Рада ЄС схвалила оновлений Шенгенський кодекс про кордони, який регулює управління внутрішніми та зовнішніми кордонами, а також правила прикордонного контролю людей, які перетинають зовнішні кордони ЄС.