Уряди країн ЄС заробили 130 млн євро на відмовах у видаванні шенгенських віз
Уряди країн Євросоюзу торік заробили 130 млн євро на відмовах у видаванні віз проти 105 млн євро у 2022 році. Про це йдеться в аналізі, опублікованому EUobserver.
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У 2024 році сума так званих "зворотних грошових переказів", ймовірно, зросте, оскільки 11 червня плата за подання заяви на візу для поїздки до ЄС збільшиться з 80 до 90 євро для дорослих.
Тим часом Велика Британія зібрала 44 млн фунтів стерлінгів (50 млн євро) у вигляді відмов у видаванні віз.
Внески не підлягають поверненню, незалежно від результату розгляду візової заявки.
На країни Африки та Азії припадає 90% витрат, пов'язаних із відмовами у видаванні шенгенських віз.
Дані показують, що відсоток відмов у короткострокових гостьових візах до Європи та Великої Британії вищий у країнах із низьким та середнім рівнем доходу. Зокрема, непропорційно сильно постраждали африканські країни: у Гані, Сенегалі та Нігерії відсоток відмов сягає 40-50%.
Найбільша кількість заяв на отримання візи до ЄС надходить із Марокко та Алжиру.
У 2024 році Євросоюз вирішив підвищити ціни на шенгенські візи, рішення пояснили інфляцією. 22 травня рішення опублікували в офіційному журналі ЄС.
24 травня Рада ЄС схвалила оновлений Шенгенський кодекс про кордони, який регулює управління внутрішніми та зовнішніми кордонами, а також правила прикордонного контролю людей, які перетинають зовнішні кордони ЄС.
- У червні 2024-го стало відомо, що Євросоюз може переглянути безвіз із Грузією через закон про "іноагентів".