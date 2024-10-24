Правительство оценило результаты малой приватизации. Бюджет пополнился на 9,58 млрд грн

Экономический эффект от малой приватизации госимущества достиг 9,58 млрд грн за два года

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Общий экономический эффект от малой приватизации государственного имущества достиг 9,58 млрд грн. Об этом сообщает Минэкономики.

За два года по возобновлению малой приватизации Фонд госимущества провел 839 успешных онлайн-аукционов в системе "Prozorro.Продажи". Это обеспечило 6,65 млрд грн прямых поступлений в государственный бюджет.

С учетом уплаченного НДС в 1,2 млрд грн и обязательств новых собственников по погашению долгов приватизированных предприятий на сумму 1,73 млрд грн, общий экономический эффект от малой приватизации государственного имущества достиг 9,58 млрд грн.

"Восстановление приватизации во время полномасштабной войны – важный шаг, который уже приносит результаты. Благодаря прозрачным аукционам государственные предприятия переходят в руки новых собственников, которые инвестируют в их развитие, создают рабочие места и платят налоги", – отметила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Малая приватизация активизирует привлечение инвестиций в экономику и помогает бизнесу адаптироваться к условиям военного времени, заявила и.о. председателя ФГИУ Иванна Смачило.

За два года к аукционам присоединились 2857 уникальных участников, из которых 16% участвовали более чем в одном аукционе.

В среднем каждый рабочий день происходило 1,6 успешных аукционов, а средняя конкуренция на них составила 4,73 участника. Стартовая цена объектов в ходе торгов росла в 2,53 раза.

Больше денег в бюджет (3,79 млрд грн, или 57% от общих поступлений) принесла продажа 99 единых имущественных комплексов государственных предприятий.

Больше всего аукционов по малой приватизации проведено во Львовской (100), Ровенской (75) и Винницкой (63) областях.

В то же время лидерами по поступлениям в бюджет стали Киев (свыше 1,69 млрд грн), Львовская область (свыше 1,17 млрд грн) и Одесская область (свыше 615 млн грн).

"Расширение географии приватизации на деоккупированные территории в конце 2023 года стимулировало активность инвесторов в Черниговской, Сумской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях", – говорится в сообщении.

В Харькове после двухлетней паузы, в августе 2024 года, было проведено два аукциона, которые принесли 75,05 млн грн в государственный бюджет.