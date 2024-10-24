Уряд оцінив результати малої приватизації за два роки. Бюджет поповнився на 9,58 млрд грн

Економічний ефект від малої приватизації держмайна сягнув 9,58 млрд грн за два роки

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Загальний економічний ефект від малої приватизації державного майна сягнув 9,58 млрд грн. Про це повідомляє Мінекономіки.

За два роки з відновлення малої приватизації Фонд держмайна провів 839 успішних онлайн-аукціонів у системі "Prozorro.Продажі". Це забезпечило 6,65 млрд грн прямих надходжень до державного бюджету.

З урахуванням сплаченого ПДВ у 1,2 млрд грн та зобов'язань нових власників щодо погашення боргів приватизованих підприємств на суму 1,73 млрд грн, загальний економічний ефект від малої приватизації державного майна сягнув 9,58 млрд грн.

"Відновлення приватизації під час повномасштабної війни — важливий крок, який вже приносить результати. Завдяки прозорим аукціонам державні підприємства переходять у руки нових власників, які інвестують в їх розвиток, створюють робочі місця та сплачують податки", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Мала приватизація активізує залучення інвестицій в економіку та допомагає бізнесу адаптуватися до умов воєнного часу, заявила в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

За два роки до аукціонів долучилися 2857 унікальних учасників, з яких 16% брали участь більш ніж в одному аукціоні.

В середньому кожен робочий день відбувалося 1,6 успішних аукціонів, а середня конкуренція на них становила 4,73 учасника. Стартова ціна об'єктів під час торгів зростала у 2,53 раза.

Найбільше грошей до бюджету (3,79 млрд грн, або 57% від загальних надходжень) приніс продаж 99 єдиних майнових комплексів державних підприємств.

Найбільше аукціонів із малої приватизації проведено у Львівській (100), Рівненській (75) та Вінницькій (63) областях.

Водночас лідерами за надходженнями до бюджету стали Київ (понад 1,69 млрд грн), Львівська область (понад 1,17 млрд грн) та Одеська область (понад 615 млн грн).

"Розширення географії приватизації на деокуповані території наприкінці 2023 року стимулювало активність інвесторів у Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях", – йдеться у повідомленні.

У Харкові після дворічної паузи, в серпні 2024 року, було проведено два аукціони, які принесли 75,05 млн грн до державного бюджету.