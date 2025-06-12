Правительство выделило более 1 млрд грн на школьные укрытия в Днепропетровской области
Кабинет министров предусмотрел более 1 млрд грн субвенций и дотаций для строительства укрытий в школах Днепропетровской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в регион 12 июня, передает правительственный портал.
Глава правительства ознакомился со строительством одного из укрытий, рассчитанного на 300 человек. Его готовность сейчас превышает 50%, завершить планируется к началу учебного года. Объект финансируется из государственного бюджета.
Кроме того, по словам Шмыгаля, более 320 млн грн субвенции направлено на доплаты учителям области (с 1 сентября – 2000 грн ежемесячно).
Также почти 118 млн грн выделено на закупку школьных автобусов и около 225 млн грн – на бесплатное питание учащихся начальных классов и модернизацию столовых.
В рамках реформы "Новая украинская школа" также закупается современное оборудование для образовательных учреждений.
- 7 мая Шмыгаль сообщал, что в Сумах планируют построить четыре подземных школы, а в пределах области – 11.
- До конца текущего года в Украине планируют открыть около двухсот подземных учебных заведений.