Правительство выделило более 1 млрд грн на школьные укрытия в Днепропетровской области

Кабмин предусмотрел более 1 млрд грн на школьные укрытия в Днепропетровской области. Первые объекты планируют завершить к 1 сентября

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров предусмотрел более 1 млрд грн субвенций и дотаций для строительства укрытий в школах Днепропетровской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в регион 12 июня, передает правительственный портал.

Глава правительства ознакомился со строительством одного из укрытий, рассчитанного на 300 человек. Его готовность сейчас превышает 50%, завершить планируется к началу учебного года. Объект финансируется из государственного бюджета.

Кроме того, по словам Шмыгаля, более 320 млн грн субвенции направлено на доплаты учителям области (с 1 сентября – 2000 грн ежемесячно).

Также почти 118 млн грн выделено на закупку школьных автобусов и около 225 млн грн – на бесплатное питание учащихся начальных классов и модернизацию столовых.

В рамках реформы "Новая украинская школа" также закупается современное оборудование для образовательных учреждений.

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