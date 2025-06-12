Уряд виділив понад 1 млрд грн на шкільні укриття у Дніпропетровській області

Кабмін передбачив понад 1 млрд грн на шкільні укриття у Дніпропетровській області. Перші об'єкти планують завершити до 1 вересня

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів передбачив понад 1 млрд грн субвенцій та дотацій для будівництва укриттів у школах Дніпропетровської області. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки в регіон 12 червня, передає урядовий портал.

Очільник уряду ознайомився з будівництвом одного з укриттів, розрахованого на 300 осіб. Його готовність наразі перевищує 50%, завершити планують до початку навчального року. Обʼєкт фінансується з державного бюджету.

Крім того, за словами Шмигаля, понад 320 млн грн субвенції спрямовано на доплати вчителям області (з 1 вересня – 2000 грн щомісяця).

Також майже 118 млн грн виділено на закупівлю шкільних автобусів і близько 225 млн грн – на безоплатне харчування учнів початкових класів та модернізацію їдалень.

У межах реформи "Нова українська школа" також закуповується сучасне обладнання для освітніх закладів.

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