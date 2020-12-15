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Предприниматели смогут вернуть уплаченный в 2020 году ЕСВ

15.12.2020, 12:05
Предприниматели смогут вернуть уплаченный в 2020 году ЕСВ - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Стартовала еще одна программа компенсации для бизнеса из-за усиления карантинных ограничений. Это единовременная компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году Единого социального взноса (ЕСВ), сообщает пресс-служба Минэкономики.

Для получения помощи с 14 до 21 декабря нужно подать в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту учета заявление в электронной форме с использованием средства квалификационного электронной подписи.

Воспользоваться программой могут только юридические лица, чья деятельность будет временно приостановлена в связи с усилением карантинных ограничений.  Подробнее – см. в инфографике. 

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Заявление рассматривается территориальным органом в течение трех рабочих дней со дня получения, отметили в ведомстве. Возмещение смогут получить компании, которые не имеют задолженности по уплате ЕСВ на дату вступления в силу закона, то есть по состоянию на 10 декабря 2020.

Размер единовременной компенсации рассчитывается как среднее значение уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. 

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Наталия Софиенко
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