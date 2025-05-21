Прокуратура: двое налоговиков торговали данными украинцев на российских форумах – фото

Правоохранители разоблачили работников Налоговой службы, которые продавали информацию из государственных баз данных

Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители разоблачили сотрудников органов Государственной налоговой службы Украины, продававших информацию из государственных баз данных. Задержаны два налоговика и их сообщник, им объявлено о подозрении. Об этом сообщили пресс-службы Киевской городской прокуратуры и полиции Киева.

Операция проводилась полицией совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и при содействии главы Государственной налоговой службы.

Фото: Полиция Киева

По данным следствия, двое работников ГНС, 24 и 25 лет, собирали конфиденциальную информацию со служебной закрытой базы и присылали ее своему сообщнику – 30-летнему безработному из Черновицкой области. Тот за $100-300 продавал ее клиентам, которых искал в закрытом российском хакерском форуме на DarkNet.

Оплату продавец принимал только на криптокошелек, а полученные средства распределялись между всеми участниками сделки, утверждают в полиции.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемые разместили в интернете объявление о возможности приобретения информации с ограниченным доступом, в частности сведений о доходах физических и юридических лиц, банковских счетах, проведенных финансовых операциях и т.д.

Также были созданы аккаунты в мессенджерах для принятия заказов и передачи информации.

Задокументированы три факта незаконного копирования и разглашения информации с ограниченным доступом.

"Во время обысков в местах проживания фигурантов полицейские изъяли компьютерную, мобильную технику и флеш-носители, подтверждающие незаконные операции", – отмечается в сообщении.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное копирование и разглашение информации с ограниченным доступом, хранящейся в автоматизированных информационных системах).

Им грозит лишение свободы сроком до шести лет.