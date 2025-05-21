Прокуратура: двоє податківців торгували даними українців на російських форумах – фото
Правоохоронці викрили працівників органів Державної податкової служби України, які продавали інформацію з державних баз даних. Затримано двох податківців і їхнього спільника, їм оголошено про підозру. Про це повідомили пресслужби Київської міської прокуратури і поліції Києва.
Операцію проводила поліція спільно з працівниками Служби безпеки України та за сприяння голови Державної податкової служби.
За даними слідства, двоє працівників ДПС, 24 та 25 років, збирали конфіденційну інформацію зі службової закритої бази та надсилали її своєму спільнику – 30-річному безробітному з Чернівецької області. Той за $100-300 продавав її "клієнтам", яких шукав у закритому російському хакерському форумі на DarkNet.
Оплату продавець приймав лише на криптогаманець, а отримані кошти розподілялись між всіма учасниками оборудки, стверджують у поліції.
У прокуратурі уточнили, що підозрювані розмістили в інтернеті оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом, зокрема відомостей про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, проведені фінансові операції тощо.
Також було створено акаунти у месенджерах для прийняття замовлень та передання інформації.
Задокументовано три факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом.
"Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили комп’ютерну, мобільну техніку та флеш-носії, які підтверджують незаконні операції", – зазначається у повідомленні.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоноване копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих інформаційних системах).
Їм загрожує позбавлення волі на строк до шести років.
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