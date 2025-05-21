Прокуратура: двоє податківців торгували даними українців на російських форумах – фото

Правоохоронці викрили працівників Податкової служби, які продавали інформацію з державних баз даних

Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці викрили працівників органів Державної податкової служби України, які продавали інформацію з державних баз даних. Затримано двох податківців і їхнього спільника, їм оголошено про підозру. Про це повідомили пресслужби Київської міської прокуратури і поліції Києва.

Операцію проводила поліція спільно з працівниками Служби безпеки України та за сприяння голови Державної податкової служби.

Фото: Поліція Києва

За даними слідства, двоє працівників ДПС, 24 та 25 років, збирали конфіденційну інформацію зі службової закритої бази та надсилали її своєму спільнику – 30-річному безробітному з Чернівецької області. Той за $100-300 продавав її "клієнтам", яких шукав у закритому російському хакерському форумі на DarkNet.

Оплату продавець приймав лише на криптогаманець, а отримані кошти розподілялись між всіма учасниками оборудки, стверджують у поліції.

У прокуратурі уточнили, що підозрювані розмістили в інтернеті оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом, зокрема відомостей про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, проведені фінансові операції тощо.

Також було створено акаунти у месенджерах для прийняття замовлень та передання інформації.

Задокументовано три факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом.

"Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили комп’ютерну, мобільну техніку та флеш-носії, які підтверджують незаконні операції", – зазначається у повідомленні.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоноване копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих інформаційних системах).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до шести років.