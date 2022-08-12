Рада готовится увеличить бюджет на 270 млрд грн. Профильный комитет дал "зеленый свет"

Верховная Рада готовится увеличить расходы государственного бюджета на 270 млрд грн. Законопроект №7644 зарегистрировали в парламенте 8 августа, а в пятницу его уже согласовал бюджетный комитет Рады, сообщил депутат Ярослав Железняк.

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В случае принятия законопроекта расходы на Минобороны увеличатся на 241,16 млрд грн, Министерство внутренних дел – на 22,86 млрд грн, СБУ – на 2,46 млрд грн, Главное управление разведки – на 2,22 млрд грн.

Источниками покрытия этих расходов должны стать привлечения на внутреннем рынке через продажу облигаций внутреннего государственного займа. Железняк считает, что эти деньги придется "напечатать" Национальному банку.

Также в тексте законопроекта добавили 12,7 млрд грн для НАК "Нафтогаз Украины".

Источником покрытия этих расходов будут государственные заимствования – канадский кредит на 10 лет под 1,6%.

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Андрей Водяный

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