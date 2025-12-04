Рада отменила НДС на товары для производства дронов и средств радиоэлектронной борьбы

Парламент принял законопроекты о льготах для производителей беспилотников, машин для разминирования и средств радиоэлектронной борьбы

Фото: пресс-служба парламента

Верховная Рада приняла законопроекты №14169 и №14170 об освобождении от НДС операций по ввозу товаров, предназначенных для обеспечения безопасности и обороны. За это решение проголосовали 272 депутата, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроекты подготовили депутаты Ярослав Железняк, Роман Костенко и Даниил Гетманцев. Новые налоговые льготы охватывают широкий спектр оборонной продукции.

Льготы распространяются на товары, предназначенные для производства и модернизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), машин для разминирования, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другой оборонной техники. Ввоз симуляторов боевых действий также будет осуществляться без НДС.

Документы уточняют порядок списания уничтоженных или бракованных деталей, что упростит бухгалтерский учет для производителей. Производители смогут реализовывать импортированные, но не использованные товары без штрафных санкций.

Законопроекты также предусматривают продление действующих льгот. До 2027 года льготы будут действовать для беспилотных летательных аппаратов, прицелов, тепловизоров и другого снаряжения. До 2029 года — для ветрогенераторов и оборудования для возобновляемой энергетики.