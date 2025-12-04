Рада скасувала ПДВ на товари для виробництва дронів і засобів РЕБ

Парламент ухвалив законопроєкти про пільги для виробників дронів, машин розмінування та засобів РЕБ

Фото: пресслужба парламенту

Верховна Рада ухвалила законопроєкти №14169 та №14170 про звільнення від ПДВ операцій з ввезення товарів, призначених для безпеки та оборони. За рішення проголосували 272 депутати, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкти підготували депутати Ярослав Железняк, Роман Костенко та Данило Гетманцев. Нові податкові пільги охоплюють широкий спектр оборонної продукції.

Пільги стосуються товарів для виробництва та модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та іншої оборонної техніки. Ввезення симуляторів бойових дій також здійснюватиметься без ПДВ.

Документи уточнюють питання списання знищених або забракованих деталей, що спростить бухгалтерський облік для виробників. Виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафних санкцій.

Законопроєкти також передбачають продовження чинних пільг. До 2027 року пільги продовжать діяти для БпЛА, прицілів, тепловізорів та іншого спорядження. До 2029 року – для вітроенергетичних генераторів та обладнання для відновлюваної енергетики.