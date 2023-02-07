Рада сократила сроки проверок возмещения НДС с 60 до 30 дней

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 7 февраля, приняла законопроект №6085 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно электронной идентификации и электронных доверительных услуг. Одно из положений законопроекта предусматривает сокращение срока налоговых проверок при возмещении НДС с 60 до 30 дней.

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"Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс о сокращении сроков проверок возмещения НДС с 60 до 30 дней", – написал в Telegram заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Сокращение сроков проверок призвано усовершенствовать систему администрирования налоговых накладных.

Законопроект поддержали 276 народных депутатов.

В настоящее время, согласно статье 200.11 Налогового кодекса, контрольный орган имеет право в течение 60 календарных дней, следующих за конечным сроком подачи налоговой декларации (или после дня ее фактической подачи) провести документальную проверку налогоплательщика.

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Андрій Водяний

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