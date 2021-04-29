Раде рекомендовали поддержать легализацию криптовалют
Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении законопроект №3637 о виртуальных активах. Об этом сообщает Минцифра.
Ко второму чтению законопроект включает новые положения FATF, связанные с оборотом виртуальных активов.
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Принятие законопроекта позволит украинским блокчейн-компаниям легализовать собственные бизнес-процессы и официально работать с банковской системой. Такая возможность будет и у граждан, получающих доходы от операций с виртуальными активами.
Законопроект также устраняет юридические риски для работы международных криптокомпаний и способствует привлечению иностранных инвестиций.
Документ формирует правовое поле для работы на рынке виртуальных активов и определяет правовой статус, классификацию, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции.
Кроме того, он определяет перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию. Регулятором определяется Минцифра, в отдельных случаях - Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам.
"Украинцы смогут токенизировать права собственности и получат судебную защиту прав на виртуальные активы. А международные криптобиржи легально вести деятельность на территории Украины", - отметили в ведомстве.
- В конце июля Минцифры привлекло голландских экспертов для легализации рынка криптовалют в Украине.
- В сентябре министерство заявило, что Украина – лидер по применению виртуальных активов среди населения.
- 2 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3637 о виртуальных активах.
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