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Раде рекомендовали поддержать легализацию криптовалют

29.04.2021, 10:52
Раде рекомендовали поддержать легализацию криптовалют - Фото
Фото: depositphotos.com

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении законопроект №3637 о виртуальных активах. Об этом сообщает Минцифра.

Ко второму чтению законопроект включает новые положения FATF, связанные с оборотом виртуальных активов. 

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Принятие законопроекта позволит украинским блокчейн-компаниям легализовать собственные бизнес-процессы и официально работать с банковской системой. Такая возможность будет и у граждан, получающих доходы от операций с виртуальными активами.

Законопроект также устраняет юридические риски для работы международных криптокомпаний и способствует привлечению иностранных инвестиций.

Документ формирует правовое поле для работы на рынке виртуальных активов и определяет правовой статус, классификацию, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции.

Кроме того, он определяет перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию. Регулятором определяется Минцифра, в отдельных случаях - Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам.

"Украинцы смогут токенизировать права собственности и получат судебную защиту прав на виртуальные активы. А международные криптобиржи легально вести деятельность на территории Украины", - отметили в ведомстве.

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Наталия Софиенко
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криптобиржа виртуальные активы законопроект о криптовалюте
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