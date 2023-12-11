Различия в официальном подходе к бизнесу в сфере азарта в странах мира

Игорный бизнес разрешен далеко не во всех странах мира из-за различного подхода к этическому аспекту данного бизнеса.

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На официальное отношение к игорному бизнесу (запрет, частичный запрет или разрешение) влияют культурные, религиозные, социальные особенности государства. Например, в странах, где основной религией является ислам, любые азартные игры, как правило, запрещены (однако могут быть разрешены собачьи бои, ставки на бегах, для которых могут применятся исключения).

Во многих странах Америки, Европы, Африки, Австралии азартные игры разрешены, но могут быть некоторые ограничения.

В восточных монархиях они разрешены для иностранцев и категорически запрещены для местных. В неисламской Азии приняты строгие меры по ограничению игорного бизнеса, который разрешен в ограниченных местах.

Игорный бизнес считается высокодоходным вложением капитала, который также обеспечивает внушительное пополнение государственного бюджета. После легализации отрасли в Украине также наблюдается последовательный рост объема поступлений от этого бизнеса, утверждает гемблинг эксперт ресурса Meta Андрей Рубан. В китайском Макао зафиксированы самые дорогие лицензии в мире на ведение игорного бизнеса и здесь поступления от этой деятельности обеспечивают почти 70 % дохода бюджета города. Это позволяет реализовывать большее количество социальных программ, чем в других городах Китая, где азарт под запретом.

Тем не менее игорный бизнес разрешен далеко не во всех странах мира из-за различного подхода к этическому аспекту данного бизнеса. Что же так пугает власти и общество? На сегодняшний день, если не рассматривать концепцию религиозную, это рост преступности и игровой зависимости.

История запретов в США

Рассмотреть историю запретов индустрии азарта можно на примере США. Активная история азартных игр в Соединенных Штатах началась в 1600-х годах. Пари в те времена заключались нелегально, так как религиозные пуритане запрещали любые развлечения. Однако со временем строгость законов начала понемногу спадать. Колонии, находившиеся под англичанами и вовсе вовсю предавались азарту — английские джентльмены считали карты вполне достойным занятием.

Постепенно игорный бизнес распространился по всей стране. Сначала его центрами стали города на Миссисипи. Фермеры проигрывали в казино и лотереи огромные суммы. В 1849-50 годах с расцветом "золотой лихорадки" он быстро переместился в Калифорнию. В начале 20 в. в пустыне Невада построился Лас-Вегас.

На сегодняшний день азартный бизнес легализован в 48 американских штатах из 50. В ряде штатов казино разрешают открывать только этническим индейцам, в других казино под полным запретом, но разрешены залы игровых автоматов, в третьих играть запрещено нельзя категорически – в штатах Юта и на Гавайях.

Однако Америка — это страна, в которой запреты не работают, потому что есть масса людей, которые умеют их обходить. Например, в Иллинойсе, Миссури, Луизиане нельзя открывать игорные клубы на земле штата. Однако закон не помешал предприимчивым американцам строить игровые залы на кораблях, пришвартованных около крупных городов.

Табу на игорный бизнес в мире

Итак, в разных странах может быть разное отношение к игорному бизнесу. Он может быть разрешен:

повсеместно;

на определенных территориях;

с ограничением по количеству аппаратов или столов;

только в отелях;

исходя из количества населения в городе;

только игры с крупье;

только букмекеры;

только онлайн;

казино запрещены, автоматы разрешены и пр.

И для всех существующих запретов также могут быть исключения. Слишком много денег в бюджет приносят любители азартных игр, чтобы от них отказываться. Например, хоть исламский мир полностью отказался от азартных игр по религиозным убеждениям, однако в ряде мусульманских стран они разрешены для иностранцев. Где-то известные заведения существуют около границ со странами, где полностью запрещены казино. Например, китайцы кроме родного Макао с удовольствием едут играть на Дальний Восток.





• Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры;

• Участие в азартных играх не может быть источником доходов или альтернативой работе.