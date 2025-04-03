Reuters: Amazon и стартап основателя платформы OnlyFans подали заявки на покупку TikTok

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Американская компания Amazon и стартап Zoop, управляемый основателем платформы OnlyFans Тимом Стокли, подали заявки на покупку приложения TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

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До 5 апреля ByteDance должен продать TikTok продавцу не из Китая, в противном случае может столкнуться с запретом приложения в США.

Amazon в последние минуты подала заявку на приобретение TikTok. Акции компании выросли на 2% на фоне данной информации.

Агентство отмечает, что Amazon уже давно вынашивала идею о собственной социальной сети, которая могла бы помочь продавать больше товаров и привлечь молодую аудиторию.

В 2014 году компания приобрела сайт видеотрансляций Twitch почти за $1 млрд, а в 2013 году – сайт книжных обзоров Goodreads. Amazon также разработала и протестировала похожую на TikTok соцсеть под названием Inspire, которую компания закрыла в начале 2025 года.

Кроме того, стартап Zoop, которым руководит основатель OnlyFans Стокли, заключил партнерство с криптовалютным фондом, чтобы представить план по участию в торгах по TikTok.

Для Zoop это "означает момент противостояния Давида и Голиафа с традиционными гигантами социальных сетей, поддерживая революцию, ориентированную на создателей", говорится в заявлении, которое компания предоставила WIRED.