Reuters: Amazon и стартап основателя платформы OnlyFans подали заявки на покупку TikTok
Американская компания Amazon и стартап Zoop, управляемый основателем платформы OnlyFans Тимом Стокли, подали заявки на покупку приложения TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.
До 5 апреля ByteDance должен продать TikTok продавцу не из Китая, в противном случае может столкнуться с запретом приложения в США.
Amazon в последние минуты подала заявку на приобретение TikTok. Акции компании выросли на 2% на фоне данной информации.
Агентство отмечает, что Amazon уже давно вынашивала идею о собственной социальной сети, которая могла бы помочь продавать больше товаров и привлечь молодую аудиторию.
В 2014 году компания приобрела сайт видеотрансляций Twitch почти за $1 млрд, а в 2013 году – сайт книжных обзоров Goodreads. Amazon также разработала и протестировала похожую на TikTok соцсеть под названием Inspire, которую компания закрыла в начале 2025 года.
Кроме того, стартап Zoop, которым руководит основатель OnlyFans Стокли, заключил партнерство с криптовалютным фондом, чтобы представить план по участию в торгах по TikTok.
Для Zoop это "означает момент противостояния Давида и Голиафа с традиционными гигантами социальных сетей, поддерживая революцию, ориентированную на создателей", говорится в заявлении, которое компания предоставила WIRED.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снизить тарифы против Китая, чтобы заключить соглашение с китайской компанией ByteDance по продаже TikTok.
- Трамп также заявил, что соглашение с китайской компанией ByteDance о продаже TikTok будет заключено до установленного срока в субботу, 5 апреля.