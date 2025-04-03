Reuters: Amazon і стартап засновника платформи OnlyFans подали заявки на купівлю TikTok

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Американська компанія Amazon та стартап Zoop, яким керує засновник платформи OnlyFans Тім Стоклі, подали заявки на купівлю застосунку TikTok у китайської компанії ByteDance. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

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До 5 квітня ByteDance має продати TikTok продавцю не з Китаю, інакше може зіткнутися із забороною застосунку в США.

Зазначається, що Amazon в останні хвилини подала заявку на придбання TikTok. Акції компанії зросли на 2% на тлі цієї інформації.

Агентство наголошує, що Amazon вже давно виношувала ідею щодо власної соціальної мережі, яка могла б допомогти продавати більше товарів і привабити молоду аудиторію.

У 2014 році компанія придбала сайт відеотрансляцій Twitch майже за $1 млрд, а у 2013 році – сайт книжкових оглядів Goodreads. Amazon також розробила і протестувала схожу на TikTok соцмережу під назвою Inspire, яку компанія закрила на початку 2025 року.

Крім цього, стартап Zoop, яким керує засновник OnlyFans Стоклі, уклав партнерство з криптовалютним фондом, щоб представити план для участі у торгах за TikTok.

Для Zoop це "означає момент протистояння Давида і Голіафа з традиційними гігантами соціальних мереж, підтримуючи революцію, орієнтовану на творців", йдеться у заяві, яку компанія надала WIRED.