Reuters: Трамп планирует штрафовать мигрантов почти на $1000 в день и изымать их имущество

Администрация Трампа хочет ввести штрафы для мигрантов задним числом за последние пять лет

Фото: Дональд Трамп / EPA / ALEXANDER DRAGO

Администрация президента США Дональда Трампа планирует штрафовать мигрантов на сумму до $998 в день, если они не покинут Соединенные Штаты, и конфисковывать их имущество, если они не будут платить штрафы. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о законе, принятом еще в 1996 году, который впервые начали активно применять в 2018-м – во время первой каденции Трампа.

По словам источников агентства, администрация президента США планируют применять эти штрафы задним числом за последние пять лет, что в отдельных случаях может означать более $1 млн долга.

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Согласно правительственным электронным письмам, с которыми ознакомилось агентство, администрация Трампа также рассматривает возможность конфискации имущества иммигрантов, не уплачивающих штрафы.

В Министерстве внутренней безопасности США (DHS) отметили, что находящиеся в стране нелегально должны самостоятельно уехать, воспользовавшись специальным мобильным приложением CBP Home (ранее CBP One).

"Если они этого не сделают, они столкнутся с последствиями", – отметила пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

В электронных письмах, которые видела редакция агентства, говорится, что требует от Таможенной и пограничной службы США решить вопрос штрафов, конфискации имущества не платящих мигрантов и продажи их активов.

Рассматривается также участие Минюста через подразделение по гражданской конфискации активов.

Такая политика администрации Трампа может затронуть более 1,4 млн мигрантов, имеющих окончательные приказы о депортации, а также членов их семей – включая граждан США или постоянных резидентов.

В то же время, начальная дата запуска этой системы штрафов пока неизвестна, ведь техническая реализация требует значительных затрат и увеличения персонала.