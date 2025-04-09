Reuters: Трамп планує штрафувати мігрантів на майже $1000 на день і вилучати їхнє майно

Адміністрація Трампа хоче ввести штрафи для мігрантів заднім числом за останні п’ять років

Фото: Дональд Трамп / EPA / ALEXANDER DRAGO

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує штрафувати мігрантів на суму до $998 на день, якщо вони не покинуть Сполучені Штати, і конфісковувати їхнє майно, якщо вони не платитимуть штрафи. Про це пише Reuters.

Йдеться про закон, ухвалений ще у 1996 році, який вперше почали активно застосовувати у 2018-му – під час першої каденції Трампа.

За словами джерел агентства, адміністрація президента США планують застосовувати ці штрафи заднім числом за останні п’ять років, що в окремих випадках може означати понад $1 млн боргу.

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Згідно з урядовими електронними листами, з якими ознайомилося агентство, адміністрація Трампа також розглядає можливість конфіскації майна іммігрантів, які не сплачують штрафи.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США (DHS) наголосили, що ті, хто перебуває в країні нелегально, повинні самостійно виїхати, скориставшись спеціальним мобільним додатком CBP Home (раніше CBP One).

"Якщо вони цього не зроблять, вони зіткнуться з наслідками", – зазначила прессекретарка Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін.

В електронних листах, які бачила редакція агентства, йдеться про те, що вимагає від Митної та прикордонної служби США вирішити питання штрафів, конфіскації майна мігрантів, які не платять, і продажу їхніх активів.

Розглядається також участь Мін'юсту через підрозділ з цивільної конфіскації активів.

Така політика адміністрації Трампа може зачепити понад 1,4 млн мігрантів, які мають остаточні накази про депортацію, а також членів їхніх родин – включно з громадянами США чи постійними резидентами.

Водночас початкова дата запуску цієї системи штрафів поки що невідома, адже технічна реалізація потребує значних витрат і збільшення персоналу.