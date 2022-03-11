РФ "согласилась не участвовать" в Совете финстабильности, определяющем финполитику мира
Представители России "согласились не участвовать" в заседаниях Совета финансовой стабильности, определяющего глобальную финансовую политику, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседника.
В состав Совета финансовой стабильности входят представители двух десятков самых могущественных стран мира. В России три места, которые занимают ее заместитель министра финансов и два высших чиновника центрального банка.
Большинство стран имеют только двух членов правления, определяющих приоритеты и политику глобального финансового регулирования.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Ранее Банк интернациональных расчетов (BIS) приостановил роль центрального банка России в деятельности организации. В BIS находится секретариат Совета.
Financial Times пишет, что накануне несколько собеседников отмечали, что России было бы неудобно находиться за столом Совета в ходе обсуждения того, как защитить мировую финансовую систему от цунами санкций против России.
- 4 марта министр финансов Сергей Марченко призвал все крупнейшие банки и инвестиционные фонды мира прекратить любое сотрудничество с Россией и Беларусью.
- 9 марта международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о приостановке коммерческой деятельности в России.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии