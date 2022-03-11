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РФ "согласилась не участвовать" в Совете финстабильности, определяющем финполитику мира

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 09:18
РФ
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Представители России "согласились не участвовать" в заседаниях Совета финансовой стабильности, определяющего глобальную финансовую политику, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседника.

В состав Совета финансовой стабильности входят представители двух десятков самых могущественных стран мира. В России три места, которые занимают ее заместитель министра финансов и два высших чиновника центрального банка.

Большинство стран имеют только двух членов правления, определяющих приоритеты и политику глобального финансового регулирования.

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Ранее Банк интернациональных расчетов (BIS) приостановил роль центрального банка России в деятельности организации. В BIS находится секретариат Совета.

Financial Times пишет, что накануне несколько собеседников отмечали, что России было бы неудобно находиться за столом Совета в ходе обсуждения того, как защитить мировую финансовую систему от цунами санкций против России.

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Наталия Софиенко
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санкции против россии Банк интернациональных расчетов
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