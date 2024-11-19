Россия усиливает стимулы для пополнения армии: новым рекрутам будут списывать долги

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В России придумали новый способ увеличить число желающих воевать против Украины. Во вторник, 19 ноября, Госдума приняла законопроект, предусматривающий возможность списания долгов по банковским кредитам.

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Новый законопроект вносит изменения в уже действующий закон, регулирующий предоставление отсрочек по кредитам для военнослужащих.

Шанс списать до 10 млн рублей задолженности теперь имеют лишь те, кто заключит контракт c российским минобороны после 1 декабря этого года по меньшей мере в год.

При этом по состоянию на 1 декабря в отношении должника уже должно быть открыто исполнительное производство или вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности по кредиту.

Принятые Госдумой поправки также увеличивают продолжительность кредитных каникул – с 30 до 180 дней после даты окончания контракта или даты прекращения участия в войне. Старые нормы остаются в силе до конца 2024 года.