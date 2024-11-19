Росія посилює стимули для поповнення армії: новим рекрутам будуть списувати борги
У Росії придумали новий спосіб збільшити кількісьб охочих воювати проти України. У вівторок, 19 листопада, Держдума ухвалила законопроєкт, який передбачає можливість списання боргів за банківськими кредитами.
Новий законопроєкт вносить зміни до вже чинного закону, який регулює надання відстрочок за кредитами для військовослужбовців.
Шанс списати до 10 млн рублів заборгованості тепер мають лише ті, хто укладе контракт з російським міноборони після 1 грудня цього року щонайменше на рік.
При цьому станом на 1 грудня щодо боржника вже має бути відкрито виконавче провадження або має набути чинності судовий акт про стягнення заборгованості за кредитом.
Ухвалені Держдумою поправки також збільшують тривалість кредитних канікул – з 30 до 180 днів після дати закінчення контракту або дати припинення участі у війні. Старі норми залишаються чинними до кінця 2024 року.
- Раніше, в листопаді, Держдума РФ ухвалила законопроєкт, згідно з яким російські військові, які служать у нерегулярних військових формуваннях, повинні будуть платити за зіпсовану або втрачену на війні техніку. Таку матеріальну відповідальність зараз покладено, зокрема, на військовослужбовців за призовом і за контрактом.