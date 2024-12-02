Российский банкир: санкции надолго, замороженные активы не вернут

Приближенный к Кремлю глава ВТБ пессимистично настроен и по срокам снятия санкций, и по возвращению России ее замороженных активов

Глава ВТБ Андрей Костин (Фото: Кремль)

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин считает, что западные санкции, наложенные на Россию из-за ее полномасштабной военной агрессии против Украины, не будут сняты в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью Reuters.

Он приводит пример поправки Джексона-Вэника – американского закона времен холодной войны, который ограничивал торговые отношения с СССР из-за прав религиозных меньшинств на эмиграцию. Эта поправка действовала почти четыре десятилетия.

"Я не очень верю, что санкции будут быстро сняты. Я не вижу, как это возможно. Хорошим примером является поправка Джексона-Вэника. Ее ввели против СССР, а отменили только в 2012 году", — сказал Костин.

Что касается российских валютных резервов, замороженных на Западе после начала полномасштабной войны, Костин настроен пессимистически. Он считает, что их не вернут России.

Согласно его прогнозу, западные страны решат использовать эти замороженные резервы для восстановления Украины, причем сумма необходимых средств может превысить объем замороженных резервов.

"На Западе говорят: давайте оплатим восстановление Украины из резервов. А потом выставят такой счет, что даже резервов не хватит", — сказал он.