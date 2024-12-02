Російський банкір: санкції надовго, заморожені активи не повернуть

Наближений до Кремля глава ВТБ песимістично налаштований і щодо термінів зняття санкцій, і щодо повернення Росії її заморожених активів

Глава ВТБ Андрій Костін (Фото: Кремль)

Глава російського банку ВТБ Андрій Костін вважає, що західні санкції, накладені на Росію через її повномасштабну військову агресію проти України, не будуть зняті найближчим часом. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

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Він наводить приклад поправки Джексона-Веніка – американського закону часів холодної війни, який обмежував торгові відносини з СРСР через права релігійних меншин на еміграцію. Ця поправка діяла майже чотири десятиліття.

"Я не дуже вірю, що санкції буде швидко скасовано. Я не бачу, як це можливо. Хорошим прикладом є поправка Джексона-Веніка. Її запровадили проти СРСР, а скасували лише у 2012 році", – сказав Костін.

Щодо російських валютних резервів, заморожених на Заході після початку повномасштабної війни, Костін песимістичний. Він вважає, що їх не повернуть Росії.

За його прогнозом, західні країни вирішать використати ці заморожені резерви для відбудови України, і сума необхідних коштів може перевищити обсяг заморожених резервів.

"На Заході кажуть: оплатімо відбудову України з резервів. А потім виставлять такий рахунок, що навіть резервів не вистачить", – сказав він.