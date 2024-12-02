Російський банкір: санкції надовго, заморожені активи не повернуть
Глава російського банку ВТБ Андрій Костін вважає, що західні санкції, накладені на Росію через її повномасштабну військову агресію проти України, не будуть зняті найближчим часом. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.
Він наводить приклад поправки Джексона-Веніка – американського закону часів холодної війни, який обмежував торгові відносини з СРСР через права релігійних меншин на еміграцію. Ця поправка діяла майже чотири десятиліття.
"Я не дуже вірю, що санкції буде швидко скасовано. Я не бачу, як це можливо. Хорошим прикладом є поправка Джексона-Веніка. Її запровадили проти СРСР, а скасували лише у 2012 році", – сказав Костін.
Щодо російських валютних резервів, заморожених на Заході після початку повномасштабної війни, Костін песимістичний. Він вважає, що їх не повернуть Росії.
За його прогнозом, західні країни вирішать використати ці заморожені резерви для відбудови України, і сума необхідних коштів може перевищити обсяг заморожених резервів.
"На Заході кажуть: оплатімо відбудову України з резервів. А потім виставлять такий рахунок, що навіть резервів не вистачить", – сказав він.
- Наприкінці листопада 2024 року стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп створить посаду спеціального посланника в Україні, який буде займатися мирним урегулюванням, і призначить на неї Кіта Келлога.
- Згідно з попередньою версією плана Келлога, лінія фронту може бути заморожена шляхом припинення вогню та створення демілітаризованої зони. В обмін на це Росія отримає часткове послаблення санкцій, а повне зняття обмежень буде можливе тільки після підписання мирної угоди, що задовольняє Україну.