Российский НПЗ в Туапсе атаковали дроны. Он лишь недавно оправился после предыдущего удара

Массированная атака беспилотников в Краснодарском крае. Дроны атаковали Новороссийск, а также нефтеперерабатывающий завод в Туапсе

Фото: соцсети

На российском нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край) утром 17 мая возник пожар из-за атаки дронов. Видео атаки появились в соцсетях, позже ее официально признал так называемый оперативный штаб Краснодарского края РФ.

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Россияне сообщили о прилете двух беспилотников, но официального подтверждения этого количества нет.



Пожар на НПЗ в Туапсе якобы оперативно локализовали (но еще не потушили по состоянию на момент публикации новости).

В целом, как утверждают россияне, ночью три региона России и оккупированный россиянами полуостров Крым были атакованы более чем сотней беспилотников. В Краснодарском крае, где находится Туапсинский НПЗ, под удар также попал порт Новороссийска.

Украина официально не комментирует атаки дронов, но министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в феврале в одном из интервью сказал: "То, что на России взрывается, – это все наше".

Нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Туапсе – единственный на черноморском побережье и один из десяти крупнейших в России. Он был целью для украинских дронов в начале 2024 года.

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из старейших в России, его построили еще в 1929 году. Мощность составляет 12 млн тонн нефти в год. Он производит нафту (моторное топливо), мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы. Экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.