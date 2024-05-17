Российский НПЗ в Туапсе атаковали дроны. Он лишь недавно оправился после предыдущего удара
Фото: соцсети

На российском нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край) утром 17 мая возник пожар из-за атаки дронов. Видео атаки появились в соцсетях, позже ее официально признал так называемый оперативный штаб Краснодарского края РФ.

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Россияне сообщили о прилете двух беспилотников, но официального подтверждения этого количества нет.

Пожар на НПЗ в Туапсе якобы оперативно локализовали (но еще не потушили по состоянию на момент публикации новости).

В целом, как утверждают россияне, ночью три региона России и оккупированный россиянами полуостров Крым были атакованы более чем сотней беспилотников. В Краснодарском крае, где находится Туапсинский НПЗ, под удар также попал порт Новороссийска.

Украина официально не комментирует атаки дронов, но министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в феврале в одном из интервью сказал: "То, что на России взрывается, – это все наше".

Нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Туапсе – единственный на черноморском побережье и один из десяти крупнейших в России. Он был целью для украинских дронов в начале 2024 года.

По информации LIGA.net, удар по Туапсе в ночь на 25 января был спецоперацией СБУ. После двух мощных взрывов там начался масштабный пожар, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, где происходит разделение нефти на основные фракции (бензиновую, керосиновую, соляровую). Завод смог возобновить работу только спустя три месяца – в конце апреля.
Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из старейших в России, его построили еще в 1929 году. Мощность составляет 12 млн тонн нефти в год. Он производит нафту (моторное топливо), мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы. Экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.
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