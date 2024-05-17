Российский НПЗ в Туапсе атаковали дроны. Он лишь недавно оправился после предыдущего удара
На российском нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край) утром 17 мая возник пожар из-за атаки дронов. Видео атаки появились в соцсетях, позже ее официально признал так называемый оперативный штаб Краснодарского края РФ.
Пожар на НПЗ в Туапсе якобы оперативно локализовали (но еще не потушили по состоянию на момент публикации новости).
В целом, как утверждают россияне, ночью три региона России и оккупированный россиянами полуостров Крым были атакованы более чем сотней беспилотников. В Краснодарском крае, где находится Туапсинский НПЗ, под удар также попал порт Новороссийска.
Украина официально не комментирует атаки дронов, но министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в феврале в одном из интервью сказал: "То, что на России взрывается, – это все наше".
Нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Туапсе – единственный на черноморском побережье и один из десяти крупнейших в России. Он был целью для украинских дронов в начале 2024 года.
- Удары Украины по российским НПЗ привели к тому, что объемы экспорта нефтепродуктов из России рухнули до уровня 2020 года.
- В апреле 2024 года Украина сделала трехнедельную паузу в ударах по российским НПЗ. Они возобновились 27 апреля, когда были атакованы Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае, а 30 апреля под удар беспилотника попал мощный Рязанский НПЗ.
- Министр обороны США Ллойд Остин советовал Украине сосредоточиться на приоритетных военных целях, а не атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории врага.