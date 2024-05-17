Російський НПЗ в Туапсе атакували дрони. Він лише недавно оговтався після попереднього удару

Масована атака безпілотників у Краснодарському краї. Дрони атакували Новоросійськ, а також нафтопереробний завод у Туапсе

Фото: соцмережі

На російському нафтопереробному заводі в Туапсе (Краснодарський край) вранці 17 травня сталася пожежа через атаку дронів. Відео атаки з'явилися в соцмережах, пізніше її офіційно визнав так званий оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

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Росіяни повідомили про приліт двох безпілотників, але офіційного підтвердження цієї кількості немає.

Пожежу на НПЗ в Туапсе нібито оперативно локалізували (але ще не загасили станом на момент публікації новини).

Загалом, як стверджують росіяни, уночі три регіони Росії та окупований росіянами півострів Крим були атаковані понад сотнею безпілотників. У Краснодарському краї, де знаходиться Туапсинський НПЗ, під удар також потрапив порт Новоросійська.

Україна офіційно не коментує атаки дронів, але міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у лютому в одному з інтерв'ю сказав: "Те, що на Росії вибухає, – то все наше".

Нафтопереробний завод Роснєфті в Туапсе – єдиний на чорноморському узбережжі й один з десяти найбільших у Росії. Він був ціллю для українських дронів на початку 2024 року.

Нафтопереробний завод у Туапсе – один з найстаріших в Росії, його побудували ще 1929 року. Потужність становить 12 млн тонн нафти на рік. Він виробляє лігроїн (моторне паливо), мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки. Експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур.