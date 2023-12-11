С 1 января вводится уголовная ответственность за контрабанду

Рада приняла Закон о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров

Контрабанда (Фото - СБУ)

Верховная Рада 9 декабря 2023 приняла в целом Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (законопроект № 5420).

Введение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров начнет действовать с 1 января 2024, контрабанду всех других товаров – с 1 июля 2024 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Законом вводятся пороги, с которых наступает уголовная ответственность:

по статье 2013 ("Контрабанда товаров") – совершена в значительном размере – если общая стоимость предметов контрабанды превышает 6 710 000 грн и более, в большом размере – 26 840 000 грн и более;

по статье 2014 ("Контрабанда подакцизных товаров") – совершена в значительном размере – если общая стоимость предметов контрабанды (кроме электрической энергии) превышает 1 006 500 грн и более, в большом размере – 2 013 000 грн и более.

Принятым законом введена с 1 июля 2024 года уголовная ответственность за товарную контрабанду стоимостью:

от 7,57 до 15,14 млн грн в виде штрафа от 170 до 425 000 грн.;

свыше 15,14 млн грн – ответственность от штрафа в 850 000 грн до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

А для подакцизных товаров стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн будет действовать санкция от 340 000 грн штрафа до 6 лет лишения свободы, а стоимостью свыше 2,271 млн грн – от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Принятие законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году.