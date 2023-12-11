З 1 січня вводиться кримінальна відповідальність за контрабанду

Верховна Рада 9 грудня 2023 року прийняла в цілому Закон про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (законопроєкт № 5420).

Запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів почне діяти з 1 січня 2024 року, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

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Законом запроваджуються пороги, з яких настає кримінальна відповідальність:

за статтею 2013 ("Контрабанда товарів") – вчинена у значному розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди перевищує 6 710 000 грн і більше, у великому розмірі – 26 840 000 грн і більше;

за статтею 2014 ("Контрабанда підакцизних товарів") – вчинена у значному розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) перевищує 1 006 500 грн і більше, у великому розмірі – 2 013 000 грн і більше.

Прийнятим законом запроваджено з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю:

від 7,57 до 15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 000 грн;

понад 15,14 млн грн – відповідальність від штрафу в 850 000 грн до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

А для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн діятиме санкція від 340 000 грн штрафу до 6 років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн грн – від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Прийняття законопроєкту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.