С начала января ФОПы зарегистрировали более 200 000 кассовых аппаратов
С 1 января, физические лица-предприниматели зарегистрировали более 200 000 регистраторов расчетных операций (РРО) и программных РРО. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"В Украине успешно идет процесс фискализации, которая является одним из элементов детенизации экономики нашего государства. Уже более 200 000 РРО/ПРРО зарегистрировано физическими лицами-предпринимателями", — говорится в сообщении.
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По словам Гетманцева, фискализация — это не о налогах и штрафах. "Это, в первую очередь, о прозрачности и цивилизованных правилах ведения бизнеса", — добавил нардеп.
- С 1 января ФОПы обязаны использовать РРО (или виртуальные аналоги – программное РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ждет штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФОП.
- Ранее Гетманцев заявил, что штрафы за неприменение кассовых аппаратов могут быть отсрочены до 1 февраля.
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