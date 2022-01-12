С начала января ФОПы зарегистрировали более 200 000 кассовых аппаратов

С 1 января, физические лица-предприниматели зарегистрировали более 200 000 регистраторов расчетных операций (РРО) и программных РРО. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В Украине успешно идет процесс фискализации, которая является одним из элементов детенизации экономики нашего государства. Уже более 200 000 РРО/ПРРО зарегистрировано физическими лицами-предпринимателями", — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По словам Гетманцева, фискализация — это не о налогах и штрафах. "Это, в первую очередь, о прозрачности и цивилизованных правилах ведения бизнеса", — добавил нардеп.

Читайте также Как установить ПРРО и не получить штраф. Понятная инструкция для ФОПов

С 1 января ФОПы обязаны использовать РРО (или виртуальные аналоги – программное РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ждет штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФОП.

(или виртуальные аналоги – программное РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ждет штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФОП. Ранее Гетманцев заявил, что штрафы за неприменение кассовых аппаратов могут быть отсрочены до 1 февраля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.