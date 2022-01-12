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С начала января ФОПы зарегистрировали более 200 000 кассовых аппаратов

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 12:12
С начала января ФОПы зарегистрировали более 200 000 кассовых аппаратов - Фото
Фото: depositphotos.com

С 1 января, физические лица-предприниматели зарегистрировали более 200 000 регистраторов расчетных операций (РРО) и программных РРО. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В Украине успешно идет процесс фискализации, которая является одним из элементов детенизации экономики нашего государства. Уже более 200 000 РРО/ПРРО зарегистрировано физическими лицами-предпринимателями", —  говорится в сообщении.

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По словам Гетманцева, фискализация — это не о налогах и штрафах. "Это, в первую очередь, о прозрачности и цивилизованных правилах ведения бизнеса", — добавил нардеп.

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  • С 1 января ФОПы обязаны использовать РРО (или виртуальные аналоги – программное РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ждет штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФОП.
  • Ранее Гетманцев заявил, что штрафы за неприменение кассовых аппаратов могут быть отсрочены до 1 февраля.

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Наталия Софиенко
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кассовые аппараты рро ФОПы
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