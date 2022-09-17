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С октября выплачивать субсидии и льготы украинцам будут по-новому

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 11:42
С октября выплачивать субсидии и льготы украинцам будут по-новому - Фото
Коммуналка (Коллаж: Алина Подлесная/LIGA.net)

Кабмин передал полномочия по подготовке выплатных документов и проведению финансирования выплат субсидий и льгот Пенсионному фонду Украины. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Пенсионный фонд будет выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы уже с 1 октября. С 1 декабря Фонд будет и назначать и выплачивать субсидии и льготы.

Граждане по-прежнему будут получать выплаты на свой банковский счет или по почте.

Также субсидии расширены на оплату электроэнергии домохозяйствам, которые в результате вооруженной агрессии остались без централизованного снабжения тепловой энергии и/или снабжения природным газом и используют бытовые электроприборы для обогрева жилых помещений, на все территории, расположенные в районе проведения боевых действий или находящиеся во временногй оккупации.

Жители деоккупированных территорий, которым начисляются выплаты на карту, смогут получить наличные деньги, которые будет доставлять Укрпочта. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 16 сентября. Для получения пенсии наличными необходимо подать заявление в любой орган местного самоуправления.

  • По оценкам Всемирного банка, количество бедных людей в Украине в результате войны увеличится почти в четыре раза. Доля бедного населения в 2022 году может составить 70% против довоенных 18%.

Читайте также: Затяжная война России против Украины может повлечь за собой крайнюю бедность 90% населения – ООН

Наталія Софієнко
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пенсионный фонд оплата субсидий пенсии
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