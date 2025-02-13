Самая большая в Польше база помощи украинским беженцам осталась без средств: причина

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Крупнейшая в Польше база помощи беженцам из Украины Mapuj Pomoc ищет финансирование из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить иностранную помощь по программе USAID.

Внезапное прекращение финансирования от USAID заставило организацию искать альтернативные источники поддержки. Представительница Mapuj Pomoc Ивона Гурка отметила в комментарии Польскому радио: "Мы пытаемся решить, что можем сделать здесь и сейчас. Важно восстановление этих средств, над чем мы работаем. Это включает диалог с ключевыми партнерами, анализ условий с сенаторами, а также поиск возможностей альтернативного финансирования и поддержки на сегодня".

Mapuj Pomoc, созданная в 2022 году фондом To Proste, является крупнейшей в Польше базой данных, где украинские беженцы могут найти разные формы поддержки. Организация активно содействует координации гуманитарной помощи и сотрудничеству между социальными организациями, создавая сеть пунктов помощи в Польше и Украине.

Решение администрации Трампа остановить международную помощь повлияло на многочисленные неправительственные организации в Польше, которые в течение многих лет получали финансирование от USAID и Государственного департамента США для поддержки прав человека, демократии и независимых медиа.

На этой неделе руководство украинской школы в Польше SzkoUA сообщило о нехватке финансирования и неопределенности дальнейшего существования заведения. Они активно ищут источники поддержки в Украине, Польше и других европейских странах, но будущее школы остается под вопросом.