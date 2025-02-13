Найбільша в Польщі база допомоги українським біженцям залишилася без коштів: причина
Найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України Mapuj Pomoc шукає фінансування через рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу за програмою USAID.
Раптове припинення фінансування від USAID змусило організацію шукати альтернативні джерела підтримки. Представниця Mapuj Pomoc Івона Ґурка зазначила у коментарі Польському радіо: "Ми намагаємося вирішити, що можемо зробити тут і зараз. Важливим є відновлення цих коштів, над чим ми працюємо. Це включає діалог із ключовими партнерами, аналіз умов із сенаторами, а також пошук можливостей альтернативного фінансування та підтримки на сьогодні".
Mapuj Pomoc, створена у 2022 році фондом To Proste, є найбільшою в Польщі базою даних, де українські біженці можуть знайти різні форми підтримки. Організація активно сприяє координації гуманітарної допомоги та співпраці між соціальними організаціями, створюючи мережу пунктів допомоги в Польщі та Україні.
Рішення адміністрації Трампа призупинити міжнародну допомогу вплинуло на численні неурядові організації в Польщі, які протягом багатьох років отримували фінансування від USAID та Державного департаменту США для підтримки прав людини, демократії та незалежних медіа.
Цього тижня керівництво української школи в Польщі SzkoUA повідомило про нестачу фінансування та невизначеність щодо подальшого існування закладу. Вони активно шукають джерела підтримки в Україні, Польщі та інших європейських країнах, але майбутнє школи залишається під питанням.
- 21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID. Україна була одним з основних реципієнтів американської допомоги за лінією USAID.
- 3 лютого мільярдер Ілон Маск заявив, що управління ефективності уряду (DOGE), яке він очолює, працює над повною ліквідацією USAID.
- Того самого дня держсекретар Рубіо заявив, що став виконувачем обов'язків директора USAID. Водночас він стверджує, що США продовжать надавати іноземну допомогу, але вона має бути "правильною".