Найбільша в Польщі база допомоги українським біженцям залишилася без коштів: причина

Призупинення роботи USAID створило серйозні виклики для організацій, які підтримують українських біженців у Польщі

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Найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України Mapuj Pomoc шукає фінансування через рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу за програмою USAID.

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Раптове припинення фінансування від USAID змусило організацію шукати альтернативні джерела підтримки. Представниця Mapuj Pomoc Івона Ґурка зазначила у коментарі Польському радіо: "Ми намагаємося вирішити, що можемо зробити тут і зараз. Важливим є відновлення цих коштів, над чим ми працюємо. Це включає діалог із ключовими партнерами, аналіз умов із сенаторами, а також пошук можливостей альтернативного фінансування та підтримки на сьогодні".

Mapuj Pomoc, створена у 2022 році фондом To Proste, є найбільшою в Польщі базою даних, де українські біженці можуть знайти різні форми підтримки. Організація активно сприяє координації гуманітарної допомоги та співпраці між соціальними організаціями, створюючи мережу пунктів допомоги в Польщі та Україні.

Рішення адміністрації Трампа призупинити міжнародну допомогу вплинуло на численні неурядові організації в Польщі, які протягом багатьох років отримували фінансування від USAID та Державного департаменту США для підтримки прав людини, демократії та незалежних медіа.

Цього тижня керівництво української школи в Польщі SzkoUA повідомило про нестачу фінансування та невизначеність щодо подальшого існування закладу. Вони активно шукають джерела підтримки в Україні, Польщі та інших європейських країнах, але майбутнє школи залишається під питанням.