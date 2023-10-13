СБУ задержала начальника отдела Налоговой службы в Киеве – Гетманцев

Служба безопасности Украины задержала начальника отдела принудительного взыскания задолженности Управления Государственной налоговой службы в Киеве. Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

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"Пытался продать начисленную на налоговый долг пеню", – уточнил Гетманцев в Telegram.

Нардеп выразил уверенность, что руководство Налоговой службы уволит всех причастных к сделке и их непосредственных руководителей.

В августе Гетманцев сообщил о покушении на убийство заместителя главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. По его словам, заказчиками были "схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие границу". Сокура "удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска".