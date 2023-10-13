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СБУ затримала начальника відділу Податкової служби у Києві – Гетманцев

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 18:56
СБУ затримала начальника відділу Податкової служби у Києві – Гетманцев - Фото
Фото: Depositphotos

Служба безпеки України затримала начальника відділу примусового стягнення заборгованості Управління Державної податкової служби у Києві. Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

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"Намагався продати нараховану на податковий борг пеню", – уточнив Гетманцев  у Telegram.

Гетманцев висловив упевненість, що керівництво Податкової служби звільнить всіх причетних до оборудки та їхніх безпосередніх керівників.

У серпні Гетманцев повідомив про замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. За його словами, замовниками були "схемщики, що втратили "бізнес" і перейшли межу". Сокура "вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку".

Віра Касіян
сбуподатковаДанило Гетманцев
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