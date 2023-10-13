СБУ затримала начальника відділу Податкової служби у Києві – Гетманцев
13.10.2023, 18:56
Фото: Depositphotos
Служба безпеки України затримала начальника відділу примусового стягнення заборгованості Управління Державної податкової служби у Києві. Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.
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"Намагався продати нараховану на податковий борг пеню", – уточнив Гетманцев у Telegram.
Гетманцев висловив упевненість, що керівництво Податкової служби звільнить всіх причетних до оборудки та їхніх безпосередніх керівників.
У серпні Гетманцев повідомив про замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. За його словами, замовниками були "схемщики, що втратили "бізнес" і перейшли межу". Сокура "вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку".
- У вересні 2023 року СБУ затримала чотирьох топмитників у трьох областях.
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