СБУ затримала начальника відділу Податкової служби у Києві – Гетманцев

Служба безпеки України затримала начальника відділу примусового стягнення заборгованості Управління Державної податкової служби у Києві. Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Намагався продати нараховану на податковий борг пеню", – уточнив Гетманцев у Telegram.

Гетманцев висловив упевненість, що керівництво Податкової служби звільнить всіх причетних до оборудки та їхніх безпосередніх керівників.

У серпні Гетманцев повідомив про замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. За його словами, замовниками були "схемщики, що втратили "бізнес" і перейшли межу". Сокура "вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку".