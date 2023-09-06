СБУ затримала чотирьох топмитників у трьох областях – фото

Служба безпеки України заявила про викриття нових корупційних схем на Одеській, Львівській та Житомирській митницях. Крім того, на корупції викрили чиновницю Державної податкової служби в Одеській області. Про це повідомив пресцентр СБУ.

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Правоохоронці затримали чотирьох митників, а чиновниці з податкової вже повідомили про підозру.

За даними слідства, керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала $5000 у місцевого підприємця. Натомість обіцяла відновити його господарську діяльність, попри ризики у звітній документації.

За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Затримані митники, як стверджує СБУ, за хабарі допомагали бізнесменам ввозити товари за прискореною процедурою, а також обходити обов’язкові імпортні платежі.

В Одесі затримали заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який занижував для імпортерів митну вартість закордонної продукції широкого вжитку.

"Щомісяця посадовець проводив через схему майже 100 товарних контейнерів, кожен з яких оцінював у $500", – заявила СБУ.

У Львові правоохоронці затримали головного державного інспектора митного поста "Краківець". СБУ стверджує, що він вимагав гроші за безперешкодне митне оформлення міжнародних відправлень, а в разі відмови погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.

У Житомирі затримали керівницю місцевої митниці та її підлеглого – начальника відділу контролю митної вартості. Ці чиновники начебто регулярно одержували хабарі від підприємців за безперешкодне ввезення іноземних товарів в Україну.

У лютому СБУ та ДБР повідомляли про ліквідацію корупційної схеми на Житомирській митниці. Підозру отримали п'ять головних інспекторів митного посту. За даними слідства, чиновники займалися махінаціями під час митного оформлення вантажних автомобілів.

У середині серпня ДБР повідомило підозру начальниці Житомирської митниці. Їй загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.