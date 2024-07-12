СБУ задержала одного из главных налоговиков Киева – фото

Исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве задержали на взятке

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Фото: СБУ

По данным на сайте Главного управления ГНС в г. Киеве, единственным исполняющим обязанности заместителя начальника является Дмитрий Нефедов.

"По материалам дела, должностное лицо причастно к требованию неправомерной выгоды от столичных предпринимателей. Задокументировано, как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом", – говорится в сообщении.

В обмен на денежное вознаграждение чиновник якобы обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу топлива. А для коммуникации с руководителем компании и передачи взятки – привлек знакомого.

СБУ задокументировала получение чиновником первой части взятки и задержала его вместе с посредником во время передачи второго "транша".

Фото: СБУ

Задержанным объявлены подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех виновных лиц, продолжаются.