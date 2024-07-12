СБУ затримала одного з головних податківців Києва – фото

Виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві затримали на хабарі

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила на корупції виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві. Про це повідомив пресцентр СБУ.

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Фото: СБУ

За даними на сайті Головного управління ДПС у м. Києві, єдиним виконувачем обов’язків заступника начальника є Дмитро Нефьодов.

"За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців. Задокументовано, як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом", – йдеться у повідомленні.

В обмін на грошову винагороду чиновник нібито обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального. А для комунікації з керівником компанії та передання хабаря – залучив знайомого.

СБУ задокументувала одержання чиновником першої частини хабаря і затримала його разом із посередником під час передання другого "траншу".

Фото: СБУ

Затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб, тривають.