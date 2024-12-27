Счетная палата назвала, в какую сумму Украине обошлось содержание пленных россиян
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины на содержание военнопленных россиян направили 294,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
С марта 2022 года по июнь 2024 года Минюст создал четыре лагеря для содержания военнопленных и дополнительно организовал их размещение, охрану и медицинское обеспечение в более чем полусотне участков, созданных в учреждениях исполнения наказаний.
"Значительную поддержку для обеспечения надлежащих условий содержания пленных оказали благотворительные организации и иностранные партнеры, в частности Международный комитет Красного Креста", – отмечают в пресс-службе Счетной палаты.
В то же время аудит обнаружил, что Минюсту следует более комплексно решать вопросы перепрофилирования учреждений в лагеря, включая стратегию их использования в послевоенное время.
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