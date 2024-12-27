Рахункова палата назвала, в яку суму Україні обійшлося утримання полонених росіян
Російські військовополонені з Курської області (Фото: Георгій Воронов / LIGA.net)

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на утримання військовополонених росіян спрямували 294,2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

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З березня 2022 року до червня 2024 року Мінʼюст створив чотири табори для тримання військовополонених і додатково організував їх розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань.

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"Значну підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста", – зазначають у пресслужбі Рахункової палати.

Водночас аудит виявив, що Мін’юсту варто більш комплексно розв'язувати питання перепрофілювання установ на табори, включно зі стратегією їх використання у післявоєнний час.

  • До першочергових категорій українців, яких Київ прагне повернути в межах обміну, належать ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.
  • 3 листопада Лубінець закликав надати списки українських військовополонених, кого Росія терміново готова повернути.
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