Рахункова палата назвала, в яку суму Україні обійшлося утримання полонених росіян
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на утримання військовополонених росіян спрямували 294,2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.
З березня 2022 року до червня 2024 року Мінʼюст створив чотири табори для тримання військовополонених і додатково організував їх розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань.
"Значну підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста", – зазначають у пресслужбі Рахункової палати.
Водночас аудит виявив, що Мін’юсту варто більш комплексно розв'язувати питання перепрофілювання установ на табори, включно зі стратегією їх використання у післявоєнний час.
- До першочергових категорій українців, яких Київ прагне повернути в межах обміну, належать ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.
- 3 листопада Лубінець закликав надати списки українських військовополонених, кого Росія терміново готова повернути.