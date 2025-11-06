Счетная палата посоветовала Лувру "расставить приоритеты" и не экономить на безопасности

Парижский музей в 2018-2024 годах потратил на обновление экспозиции вдвое больше, чем на ремонт и безопасность

Фото: EPA

Счетная палата Франции 6 ноября опубликовала отчет, в котором раскритиковала руководство Лувра за пренебрежение безопасностью и неправильные приоритеты при закупках. Документ касается деятельности парижского музея мира в 2018-2024 годах.

Глава Счетной палаты Пьер Московиси заявил, что совершенное 19 октября ограбление стало "оглушительным сигналом тревоги", подчеркивающим хронический недостаток инвестиций в безопасность музея.

По мнению аудиторов, в течение рассматриваемого периода руководство Лувра отдавало предпочтение "заметным и привлекательным видам деятельности, таким как приобретение произведений и реконструкция экспозиций, в ущерб содержанию и ремонту зданий и технических сооружений, особенно связанных с безопасностью".

В то же время модернизация технических средств и системы безопасности в Лувре проводится слишком медленно.

Так, с 2018 по 2024 год музей выделил лишь 27 млн евро на содержание и модернизацию и 60 млн евро на реставрацию дворца, что в целом составило 87 млн евро – половину от суммы, потраченной на обновление экспозиций музея (64 млн евро) и приобретение произведений искусства (105 млн евро из собственных средств).

При этом спустя 20 лет после принятия план модернизации систем пожарной безопасности так и не был завершен, а увеличение количества камер наблюдения идет крайне медленными темпами: например, крыло дворца, где выставлена "Джоконда" ("Мона Лиза") Леонардо Да Винчи, оборудовано камерами лишь на 64% в 2024 году, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 51%.

Счетная палата считает, что Лувр не нуждается в дополнительном государственном финансировании для реализации генерального плана реставрации под названием "Лувр завтра".

"Государственному учреждению Лувр необходимо лучше расставить приоритеты в своих проектах и найти устойчивую финансовую траекторию в долгосрочной перспективе", – отмечается в отчете.