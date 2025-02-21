"Считать каждую копейку". Гетманцев призвал к жесткой финансовой политике в Украине

Фото: пресс-служба Слуги народа

Сегодня Украина находится в периоде самой высокой турбулентности с марта 2022 года. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев подчеркнул, что поддержка Украины, в том числе финансовая, стратегическим партнером не гарантирована.

"Это оказывает влияние и на ЕС, где начинаются некоторые, неприятные для нас, политические дискуссии", – добавил Гетманцев.

По его словам, это означает, что, несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, неопределенность в 2026 году и дальше, прежде всего, после исчерпания инструмента ERA ($50 млрд от доходов за счет арестованных российских активов) растет.

Гетманцев заявил, что для государства это означает, что нужно "наконец-то жестко прекратить тень и коррупцию" и начать "считать каждую копейку".

"Вычистить воров из власти. Это враги, хуже россиян. Начать оценивать работу фискалов и стражей порядка по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел. Убрать любую профанацию", – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, только от работы Государственной налоговой службы Украина должна получить не менее $4 млрд от детенизации в 2025 году.

Кроме этого, Гетманцев призвал ввести "военную цензуру расходов". Он добавил: "Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в $50 млрд. не в год, а на три года. Тотальная детенизация и экономия – это то, что сейчас нужно".