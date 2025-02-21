"Рахувати кожну копійку". Гетманцев закликав до жорсткої фінансової політики в Україні

Фото: пресслужба Слуги народу

На сьогодні Україна перебуває у періоді найвищої турбулентності з березня 2022 року. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Гетманцев наголосив, що підтримка України, зокрема фінансова, стратегічним партнером не є гарантованою.

"Це справляє вплив і на ЄС, де починаються певні, неприємні для нас, політичні дискусії", – додав Гетманцев.

За його словами, це означає, що, попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, невизначеність у 2026 році й надалі насамперед після вичерпання інструменту ERA ($50 млрд від прибутків коштом заарештованих російських активів) зростає.

Гетманцев заявив: для держави це означає, що потрібно "врешті жорстко припинити тінь та корупцію" й почати "рахувати кожну копійку".

"Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців за фактом знищення тіні, за результатами в цифрах надходжень, а не за кількістю порушених кримінальних справ. Прибрати будь-яку профанацію", – наголосив Гетманцев.

За його словами, тільки від роботи Державної податкової служби Україна має отримати щонайменше $4 млрд від детінізації у 2025 році.

Крім цього, Гетманцев закликав ввести "військову цензуру видатків". Він додав: "Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд не на рік, а на три роки. Тотальна детінізація й економія – це те, що зараз потрібно".