"Рахувати кожну копійку". Гетманцев закликав до жорсткої фінансової політики в Україні
На сьогодні Україна перебуває у періоді найвищої турбулентності з березня 2022 року. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Гетманцев наголосив, що підтримка України, зокрема фінансова, стратегічним партнером не є гарантованою.
"Це справляє вплив і на ЄС, де починаються певні, неприємні для нас, політичні дискусії", – додав Гетманцев.
За його словами, це означає, що, попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, невизначеність у 2026 році й надалі насамперед після вичерпання інструменту ERA ($50 млрд від прибутків коштом заарештованих російських активів) зростає.
Гетманцев заявив: для держави це означає, що потрібно "врешті жорстко припинити тінь та корупцію" й почати "рахувати кожну копійку".
"Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців за фактом знищення тіні, за результатами в цифрах надходжень, а не за кількістю порушених кримінальних справ. Прибрати будь-яку профанацію", – наголосив Гетманцев.
За його словами, тільки від роботи Державної податкової служби Україна має отримати щонайменше $4 млрд від детінізації у 2025 році.
Крім цього, Гетманцев закликав ввести "військову цензуру видатків". Він додав: "Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд не на рік, а на три роки. Тотальна детінізація й економія – це те, що зараз потрібно".
- Після зустрічі представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп почав активно критикувати Зеленського, зокрема озвучуючи російську дезінформацію, що його рейтинг нібито впав до 4%, і наполягаючи на виборах під час війни.
- Також Трамп звинувачує Зеленського у тому, що Росія досі воює проти України – вважає, що Київ мав три роки, щоб укласти якусь угоду.
- Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і вважає, що той провів "жахливу роботу".
- Питання Майка Джонсона про подальшу допомогу Україні зустріло насмішки слухачів, які були присутніми на публічному інтерв'ю політика.