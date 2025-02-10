Sense Bank дает деньги для малого и микробизнеса на переход на зеленую энергетику

С 10 февраля 2025 года Sense Bank запускает программу грантов для малого бизнеса, чтобы помочь им перейти на альтернативные источники энергии

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Государственный Sense Bank приступил к приему заявок на грантовую программу "Поддержка энергостойкости микро- и малых предприятий Украины", которая поможет бизнесу инвестировать в альтернативные источники энергии. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Инициатива реализуется при поддержке Норвежского агентства по развитию сотрудничества (NORAD) и правительства Германии в рамках евроинтеграционной программы по имплементации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

По условиям программы, микропредприниматели могут получить грант до 10 000 евро на приобретение возобновляемых источников энергии. Для малых предприятий предусмотрена поддержка до 20 000 евро, если она сочетается с банковским кредитом: в таком случае грант может покрыть до 40% задолженности.

Подать заявку можно на портале Фонда развития предпринимательства с 10 февраля до 2 марта 2025 года. Дополнительно организаторы проведут бесплатный вебинар 20 февраля.

Более подробную информацию можно получить в отделениях Sense Bank или на его официальном сайте.